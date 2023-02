El Shaarawy, trascinatore senza contratto

E' l’uomo più in forma della Roma. Due gol nelle ultime sei partite, di cui cinque da titolare. El Shaarawy è diventato uno degli imprescindibili di José Mourinho, scrive Marco Juric su La Repubblica. Abnegazione e duttilità tattica che lo hanno reso il nuovo centurione del portoghese. Un leader senza fascia — ha solo 7 presenze meno di Pellegrini con la maglia della Roma — più per scelta che per demeriti. Ma El Shaarawy è tanto bello quanto costa. Nel 2021 il suo ritorno (gratuito) in giallorosso costò al club un ingaggio da top player: 4,5 milioni annui, bonus compresi, più il 20% della futura rivendita in mano al calciatore. Cifre insostenibili in un periodo di spending review. Per questo la trattativa per il suo rinnovo è ferma. Il contratto scade il prossimo giugno, ma da Trigoria non hanno fretta. Soprattutto alle cifre attuali.