Effetto Premier League: è il giorno di Matic. Pressing per Frattesi

L’ex centrocampista del Manchester Utd sbarcherà in mattinata allo scalo romano di Ciampino, che raggiungerà a bordo di un volo privato. Alle ore 10 sono fissate le visite mediche a Villa Stuart. Poi la tappa più importante, quella a Trigoria, dove, alla presenza del gm Tiago Pinto, metterà nero su bianco il suo legame con il club giallorosso: firmerà un contratto di un anno con un’opzione per il secondo, al raggiungimento di alcune condizioni (50% presenze stagionali e qualificazione in Europa). Il serbo (intenzionato a mantenere il 31 come numero di maglia) percepirà un ingaggio da oltre 3,5 milioni netti, costo lordo in parte ammortizzato dai benefici contabili del Decreto Crescita.