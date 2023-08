Ecco Azmoun, l’iraniano per Mou. Tifosi insoddisfatti

Alla fine l'attaccante è arrivato. Non certo il primo della lista, neanche il secondo e terzo, ma il profilo più facile da acquistare alle condizioni proposte dalla Roma, scrive Marco Juric su la Repubblica. Sardar Azmoun arriva dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro. Un esubero del Bayer Leverkusen come risposta alle lacune dell'attacco romanista e alle richieste di Josè Mourinho. Così si è deciso a Trigoria, tra lo stupore di una piazza che non pretendeva Mbappé, sognava Morata, ha aspettato Scamacca e alla fine avrebbe accolto di buon grado anche Zapata. Che adesso è vicino al Fulham, pronto a versare i soldi richiesti dall'Atalanta. Ma la Roma il suo attaccante lo voleva solo in prestito. Scelte finanziarie e strategiche, finalizzate ieri sera con l'arrivo a Ciampino dell'attaccante iraniano, riserva di Boniface in Germania e infortunato fino a metà settembre. Mourinho, che ha chiamato il calciatore nelle scorse ore ha sempre apprezzato Azmoun. Lo avrebbe voluto in giallorosso due anni fa, quando incantava e segnava in Russia con la maglia dello Zenit. Adesso lo dovrà rigenerare, dopo il flop in Bundesliga. Tra i tifosi serpeggia lo sconforto tra accostamenti lugubri con Shomurodov e fastidiosa rassegnazione. A inizio settembre sarà il momento dei giudizi sul mercato appena concluso. Da parte di tutti, Mourinho compreso. A meno di colpi di scena finali, perché un altro attaccante la Roma vorrebbe acquistarlo. Il sogno Lukaku resta li.