E Mourinho si aggrappa al “suo” Abraham per uscire dalla crisi

L’attaccante inglese ha ricarico le pile con la nazionale di Southgate e ora vuole tornare a segnare gol pesanti

Si sentirà decisamente a casa guardandosi intorno, ammirando le tribuno molto “british” del Ferraris. Tammy Abraham è pronto a trascinare fuori la Roma da questo momento di difficoltà nella sfida di domani sera contro il Genoa, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. L’attaccante inglese ha ricarico le pile con la nazionale di Southgate e ora vuole tornare a segnare gol pesanti con la maglia della Roma. Con la quale finora si è protagonista, con più facilità lontano dallo Stadio Olimpico: è infatti in trasferta dove l’ex Chlesea ha mostrato numeri e colpi. In Conference andando a segno in Ucraina con lo Zorya, in Serie A realizzando una rete con Salernitana e Venezia, senza poter contare sul gol annullato all’Allianz Stadium. L’inglese ha senza dubbio giovato della presenza di Shomurodov al suo fianco a Venezia, dove ha tirato per sette volte (tre nello specchio della porta) totalizzando 1.4 come expected goal: lo stesso numero di tiri realizzati sommando le gare con Juve, Napoli, Cagliari e Milan.