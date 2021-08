“È giovane, forte e ha esperienza”. Per Abraham garantisce Mou

Il tecnico della Roma ha chiamato il giocatore per convincerlo a sposare il progetto romanista

“Hello Tammy, it’s José“. Un filo diretto tra Londra e Trigoria, la voglia di presentargli in prima persona il nuovo progetto tecnico della Roma. Mourinho ha chiamato Abraham nella giornata di lunedì per comunicargli la scelta fatta: la maglia numero 9 giallorossa lo attendeva, lo “Special One” era pronto a metterlo al centro del progetto, al centro dell’attacco, si legge su La Repubblica. Per Mourinho è assolutamente pronto per guidare anche l’attacco della Roma. Ma manca un tassello importante per vederlo con la maglia giallorossa all’Olimpico: il sì del ragazzo. Il calciatore del Chelsea, convocato da Tuchel per la Supercoppa Europea a Belfast, è senza dubbio incuriosito dall’idea di giocare nella Roma di Mourinho, che nel 2012 in un tweet aveva definito una leggenda. Adesso l'attaccante si è preso del tempo per valutare tutte le opportunità che il suo entourage gli ha sottoposto nelle ultime ore.