E’ già SOS infortuni. Dopo Pau Lopez si ferma Perotti

Tre infortuni in dieci giorni per la Roma non sono il massimo. Dopo la microfrattura al polso di Pau Lopez, ecco l’affaticamento di Perotti e il fastidio alla parte superiore della coscia di Fuzato, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Da inizio stagione sono 44 gli stop per i giallorossi. Una tendenza negativa che continua in attesa che i club di Serie A trovino un accordo sui protocolli per la ripartenza.

Intanto ha parlato Veretout: “Sono contento di essere tornato a Trigoria a lavorare e di poter fare gli allenamenti. Poi sono contento di aver rivisto correre Zaniolo: gli voglio bene e mi piace tantissimo come giocatore“.

Brutte notizie sul fronte societario perchè, come emerso dal cda di ieri, l’indebitamento finanziario è pari a 278,5 milioni di euro. Petrachi sarà costretto a ridurre il monte ingaggi in maniera sostanziosa e a generare plusvalenze attraverso la cessione dei principali asset del club.