Dzeko testimonial della nuova maglia. Sbarca Rui Patricio

Edin pronto alla settima stagione consecutiva in giallorosso, allontanati i rumors di mercato

Inizia così la settima stagione romanista per Dzeko, a un anno dalla scadenza, nel giorno in cui viene annunciata la prima maglia griffata New Balance, tutta rossa, dalle linee minimal, e con davanti subito un nuovo main sponsor che sostituisce la Qatar. Si tratta di Digitalbits, blockchain network che controlla la criptovaluta, e che sta per firmare un accordo di tre anni, a circa 36 milioni di euro totali. La seconda notizia di giornata arriva a corredo del lancio della casacca home, e arriva proprio dal sito del club, su cui si legge: «Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, ha dichiarato: “È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione”». E via con gli elogi alla maglietta, che il centrocampista indosserà con la fascia al braccio, in attesa di firmare un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare.