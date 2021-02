Dzeko senza fascia, tregua con Fonseca. Mayoral con la Juventus

Giornata da appuntamenti importanti in casa Roma. Il primo, quello più rilevante, a Trigoria, dove in mattinata è andato in scena il confronto tra Tiago Pinto, Dzeko e Fonseca. Nei pomeriggio Stefano Scalera e Francesco Pastorella, rispettivamente Head of Government Affairs del club e direttore del Roma Department, hanno presentato una serie di iniziative che la Roma farà per la città rivolte anche ai 150 anni di Roma Capitale, tra cui una speciale maglia con cui scenderà in campo sabato a Torino contro la Juventus.

Il club cerca sprazzi di normalità in un periodo che di normale ha ben poco, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Tiago Pinto ha garantito che arriveranno i rinnovi di Pellegrini e Mkhitaryan, ha spiegato che la Roma punta su Fonseca e confermato come, al momento, Dzeko non sia più capitano. Edin partirà per Torino, ma dal primo minuto dovrebbe giocare Mayoral. “Fonseca è il leader del nostro progetto – ha detto Pinto – con cui lavoriamo per il presente e futuro. Un club deve reggersi su disciplina e norme da rispettare, in questo momento Edin non è il nostro capitano, poi si vedrà. Lavoreremo insieme nell’interesse della Roma”.