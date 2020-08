Dzeko piace alla Juve e Fienga tratta per Milik. Il mercato si fa a Londra

Il mercato della Roma in queste giornate passa da Londra, dove il CEO Guido Fienga ha raggiunto Ryan Friedkin per gestire e capire quali saranno le trattative di mercato. Come si legge su La Repubblica, nella capitale inglese si tratta soprattutto con i club inglesi, in particolare il Manchester United. Smalling può diventare il primo vero acquisto di Friedkin (l’operazione Pedro era stata già chiusa con Pallotta).

Prosegue anche la vicenda di mercato che vede la Juventus interessata a Edin Dzeko, attaccante che il nuovo tecnico Pirlo avrebbe messo nella propria lista desideri. La Roma non vorrebbe lasciarlo partire, ma molto passerà dalle trattative con il Napoli per Milik. Non è da escludere che alla fine l’attaccante polacco possa vestire la maglia giallorossa.