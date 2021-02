Dzeko, ora con Fonseca è convivenza forzata. Ma a giugno può chiedere la rescissione

Scontento, svogliato, annoiato: quando dopo poco più di un’ora Fonseca ha deciso di archiviare la lite con Dzeko spedendolo in campo, contro quella Juventus in cui aveva sognato di andare a giocare a settembre, le aspettative di tutti erano di vederlo ruggire dalla voglia di dimostrare le proprie ragioni. Ma il bosniaco in quella mezz’ora di gioco ha confermato che la frattura è tutt’altro che sanata, scrive Matteo Pinci de La Repubblica. A renderlo nervoso è, tra le tante cose, l’essere stato spogliato della fascia di capitano: ieri l’ha vista passare dal braccio di Cristante a quello di Mancini, un ragazzo alla seconda stagione da romanista, mentre lui sta per completare il sesto anno. A giugno potrebbe chiedere la risoluzione consensuale del contratto, se arrivasse un’offerta pari allo stipendio da 7,5 milioni netti che gli garantisce la Roma. I Friedkin hanno detto apertamente alla squadra che l’allenatore della Roma è e resta Fonseca. Non è intoccabile, ma finché la squadra manterrà un rendimento da zona Champions non sono disposti a metterlo in discussione. Per il futuro, si vedrà. Ma a quel punto, potrebbe non essere più un problema di Edin.