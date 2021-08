Dzeko ha detto sì. Tottenham su Lautaro

Per il "10" offerti 70 milioni. Se parte arriva Correa. Zapata, serve un rilancio. A Parma accuse a Zhang

La firma che sancirà l'unione tra l'Inter e Dzeko sembra essere questione di ore. Come riportato da Giulio Cardone e Franco Vanni su La Repubblica, il bosniaco sabato ha comunicato alla società di voler andare via rinunciando anche a due milioni e mezzo quest'anno. All'Inter costerà intorno ai due milioni di euro, indennizzo dovuto ai giallorossi che con la partenza di Dzeko si liberano di 7 milioni di stipendio residui. Intanto su Lautaro Martìnez piomba il Tottenham che ha pronta un'offerta di 70 milioni più bonus qualora dovesse partire Kane. Inzaghi per sostituire Lukaku vuole due punte di peso. Accanto a Dzeko l'obiettivo primario è Zapata ma la trattativa con l'Atalanta è arenata sul prezzo, con la Dea disposta a scendere fino a poco sotto i 40 milioni.