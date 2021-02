Dzeko fuori uso. Tocca a Mayoral fare gol al Milan

In questa vigilia di Roma-Milan, alzi la mano quel tifoso che, almeno per un attimo, non si sia chiesto: ma contro i rossoneri avrebbe giocato Dzeko o Mayoral? Domanda lecita con esito solo probabile, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Ciò che conta davvero, in fondo, è che a fine partita – qualora lo spagnolo non sia stato all’altezza della situazione – il popolo giallorosso non si chieda: che cosa sarebbe successo se in campo ci fosse stato Dzeko? Quanto basta, insomma, perché lo spagnolo esca dal limbo delle potenzialità per entrare in quello delle certezze. Certezza dovrà esserlo davvero, perché almeno per le prossime tre partite toccherà a lui guidare l’attacco, vista la lesione all’adduttore sinistro che terrà fuori Edin. Il numero 9 proverà a recuperare per la partita d’andata contro lo Shakhtar (ottavi di Europa League) dell’undici marzo perché sarà pure capitano senza fascia, ma ha una personalità unica.

Per Fonseca sarà la partita del cuore: ha allenato tre anni lo Shakhtar, vincendo coppe e trofei, e lì ha conosciuto Katerina, la seconda moglie. “Oh my god”, ha scritto lei commentando il sorteggio con tre emoticon a forma di fiamme e forse è stata la via più efficace per commentare lo stato d’animo a casa Fonseca.