Dzeko è un caso: ora è in vendita, Fonseca: “Squadra dalla mia parte”

La frattura tra Edin Dzeko e Fonseca è diventato un vero e proprio caso nella Roma, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. L’attaccante non è stato convocato per l’ultima gara del girone d’andata di oggi pomeriggio (ore 15), ufficialmente per una contusione alla gamba di cui non c’era traccia nell’allenamento di giovedì. “Non sarà pronto per la partita e non potrà giocare, Edin, non ho altro da dire — cerca di glissare un tesissimo Fonseca — sono qui da un anno e mezzo e conosco come funzionano le cose, quando non vinciamo arriva tutto il male che si può dire“.

Non è un momento semplice per il portoghese, in bilico dopo la sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla coppa arrivata dallo stesso Spezia che ritroverà oggi. Ma dietro la non convocazione di Dzeko si nasconde uno scontro ormai evidente tra l’attaccante e l’allenatore, per un malessere che il capitano giallorosso manifesta chiaramente, come è stato evidente negli ultimi minuti della gara di coppa Italia. Sbraitava contro la panchina, Edin, si sbracciava nervosissimo e poi sembra che sia esploso in maniera pesante con un membro dello staff tecnico e con Fonseca stesso, nel sottopassaggio dell’Olimpico. Sono volate parole grosse, pensanti, dalle quali sarà difficile tornare indietro.

La società è per il momento dalla parte del tecnico, a meno di tracolli che a questo punto nessuno può escludere. “Sento l’appoggio del presidente, con chi ho parlato oggi, e sento ancora la squadra dalla mia parte“, tiene duro Fonseca, che oggi dovrà fare a meno anche di Pedro e Mkhitaryan, infortunati.