Dzeko e Fonseca separati in casa. Tribuna col Verona

Meno di una settimana alla chiusura del mercato di riparazione e la questione Dzeko rischia di restare incastrata in un limbo pericoloso per la Roma. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, Edin ha lavorato a parte, insieme agli altri infortunati, distante da Fonseca, riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica. Una distanza tra i due non solamente fisica ed è molto probabile che resti in tribuna anche domenica prossima contro il Verona. Il tempo per una eventuale cessione è poco, il numero nove ha un ingaggio alto (7,5 milioni a stagione) e i Friedkin non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente alla zona Champions, preferendo una cessione all’estero.