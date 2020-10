Dzeko deluso: caccia al riscatto col Benevento

È un periodo tormentato per Edin Dzeko, dopo la delusione per la mancata qualificazione della sua Bosnia all’Europeo, per lui l’occasione, forse l’ultima, per giocare una competizione di quel livello in nazionale. E poi gli errori commessi contro Juve e Udinese, con addosso il peso del mancato trasferimento in bianconero. Il centravanti deve ritrovare stimoli che devono incastrarsi con la consapevolezza di essere rimasto ancora una volta alla Roma. È il capitano dei giallorossi, il giocatore più rappresentativo, la sua famiglia — col recente arrivo della terzogenita Dalia — è integrata nella capitale e quindi sarà più semplice ritrovare la propria dimensione.

“Il rimpianto c’è”, ha detto al termine della gara persa dalla Bosnia contro l’Irlanda del Nord, consapevole che a 35 anni non potrà riuscire a fare la differenza ancora a lungo. Sperano a Trigoria che riesca di nuovo a farla nella Roma, ritrovando il gol subito, contro il Benevento alla ripresa del campionato, provando a raggiungere il quarto posto solitario nella classifica dei marcatori giallorossi di sempre.