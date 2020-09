Dzeko capitano contro la Juventus. Kumbulla in campo

Dopo la decisione del Giudice sportivo, che ha costretto i giallorossi a perdere il punto conquistato a Verona, a Trigoria si prepara la delicatissima sfida contro la Juventus. Le certezze per Fonseca, scrive “La Repubblica”, sembrano essere due: da una parte c’è una maglia da titolare per Kumbulla, a cui il portoghese sperava di affiancare anche Smalling; dall’altro lato c’è la fascia da capitano sul braccio di Edin Dzeko, che guiderà l’attacco giallorosso in quella che deve essere assolutamente una vittoria. I dissapori tra bosniaco e tecnico devono essere risolti, o quantomeno messi da parte per una sera, perché i tre punti mai come in questa occasioni diventano fondamentali per il prosieguo della stagione.