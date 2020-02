Dzeko ai giovani: “Manca qualità, dovete dare di più”

La sconfitta dell’Atalanta non allontana la Roma dal quarto posto ma la situazione in casa giallorossa non è sicuramente rosea, come riporta La Repubblica.

Ci ha pensato Edin Dzeko a mettere le cose in chiaro, parlando dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “La squadra è forte ma per arrivare a vincere qualcosa bisogna vincere sempre, non si può vincerne una e perderne un’altra. Ci sono tanti giocatori esperti ma anche tanti giocatori giovani che non devono vivere per 2-3 partite, bisogna fare sempre di più. Come dico sempre, serve tutta la squadra per vincere una partita, a lungo bisogna dare di più tutti“.