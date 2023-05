Dybala torna titolare ma contro la Salernitana Mourinho si affida al turnover

Meno nove giorni alla partita più importante della stagione, scrive Marco Juric su La Repubblica. Il countdown in vista della finale di Europa League è cominciato da diversi giorni. Occhi e pensieri di tutti i tifosi della Roma sono rivolti soltanto a Siviglia-Roma, passe-partout enorme per tre obiettivi stagionali: la vittoria di un trofeo, l’accesso alla finale di Supercoppa Europea e la qualificazione alla prossima Champions League da testa di serie. Praticamente il bingo stagionale. E in questa lunga attesa della riffa in scena a Budapest a fine mese, Josè Mourinho sfrutterà le prossime due gare di Serie A come allenamento in vista della finale. Anche il quinto posto del Milan (oggi potrebbe diventare quarto, dopo la sentenza Juve) appare ormai irraggiungibile, per questo lo Special One farà grande turnover oggi contro la Salernitana. Con una grande novità: Paulo Dybala titolare. L’argentino torna dal 1′ dopo un mese e mezzo vissuto a singhiozzo, tra infortuni e scampoli di gara. La caviglia migliora, nonostante senta ancora dolore quando calcia. Ma Mourinho vuole mettere minuti nelle gambe del suo miglior giocatore. Un’ora contro la Salernitana, qualcosa in più contro la Fiorentina per arrivare caldo ma non stanco alla sfida contro il Siviglia.