Dybala ritrovato. Mourinho è inquieto e vuole subito Frattesi

Lo Special One insiste per avere subito il centrocampista ma il Sassuolo chiede 35 milioni

Il passivo dell’ultimo bilancio approvato, 219 milioni, è il più alto di sempre e non autorizza a sognare spese folli. In più, la Roma deve affrontare le inquietudini di Mourinho , tentato dalle offerte di Portogallo e Brasile e deluso dai ritardi sul mercato, scrive Giulio Cardone su La Repubblica.

Lo Special One insiste per avere subito Frattesi, il Sassuolo chiede 35 milioni. Si lavora sulle contropartite tecniche, Bove e Volpato. Prima, però, la Roma deve vendere. Karsdorp è stato praticamente da Mourinho e ha fatto ricorso all’arbitrato per il trattamento subito, il club giallorosso non lo regala e chiede 8 milioni. Al suo posto, l’idea è Bellerin del Barca. Shomurodov può finire al Torino o alla Cremonese. Intanto c'è un Dybala campione de mondo in più: scalpita per essere titolare.