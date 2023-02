Dybala out, Mou punta su Wijnaldum. Il tecnico: “Resto? Lo dice il club, non io”

“Non ho scambiato nessuna parola con lui, Ha detto che rimarrò? È una sua intuizione” dice Mourinho. “L’ultima cosa a cui penso in questo momento è il mio futuro. È una partita da dentro o fuori. Il futuro è oggi. I ragazzi vogliono passare il turno, non ho dubbi che arriveremo con l’atteggiamento giusto. Anche perché questa squadra dà sempre il massimo. Gli occhi saranno quelli di chi vuole fare bene”. Conferma dall’inizio per Pellegrini e Abraham con Dybala inizialmente in panchina, pronto subentrare in caso di necessità. Carta a sorpresa Wijnaldum, ormai in lizza per un posto da titolare:“Sta migliorando, lo vediamo ogni giorno in allenamento. Contro il Verona ha fatto vedere che l’intensità sta aumentando: è un’opzione per giocare dall’inizio, non solo per pochi minuti”. Difficile questa sera, molto più probabile a Cremona. Mourinho è tornato anche sulle critiche ai tifosi della Roma: “Siamo abituati ad una curva calda, che ci ha dato tanto l’anno scorso. Soprattutto nelle partite contro Bodo, Leicester e Vitesse. Hanno giocato con noi e se possono farlo di nuovo questo aiuterà l’intensità della squa-dra. Che Olimpico mi aspetto? Sarà lo stadio che vogliono i tifosi e che noi saremo capaci di fare. Perché l’ambiente aiuta tanto la squadra".