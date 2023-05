Dybala in tribuna: solo strategie di Mourinho?

Mistero Dybala. Che, a poco più di una settimana da un appuntamento ungherese che è pure inutile stare qui a sottolinearlo, una certa ansia crescente (eufemismo) nel mondo romanista la sta provocando, scrive Piero Torri su La Repubblica. Perché sarà pure banale dirlo, ma c’è una Roma con Dybala e una senza. Il mistero si è infittito nel momento in cui sono state ufficializzate le formazioni per la sfida contro la Salernitana perché il nome dell’argentino non c’era proprio, per lui ancora tribuna. Sorpresa generale. Con Mourinho che ha pensato bene di alimentare a dismisura l’ansia romanista dichiarando di essere pessimista sulla possibilità di vedere l’argentino in campo a Budapest. Alla luce di tutto questo, qualcuno sta raccontando una bugia. L’entourage del giocatore, ma non si capisce bene perché dovrebbe farlo, oppure proprio lo Special One in una sorta di gigantesca pretattica? Magari, supponiamo noi, il tecnico in queste partite ha deciso di non voler correre nessun rischio, fregandosene pure del fatto che fargli mettere un po’ di minuti nelle gambe gli avrebbe fatto soltanto bene. Noi siamo convinti, forse pure per far diminuire l’ansia, che il 31 il nome di Dybala nella lista ci sarà.