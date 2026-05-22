Prima Verona, poi il rinnovo. Il futuro di Paulo Dybala alla Roma passa da qui: da una partita che vale la Champions e da una settimana successiva in cui club e giocatore capiranno se esistono davvero le condizioni per andare avanti insieme. La decisione sul contratto dell'argentino, infatti, è rinviata alla fine del campionato. Per convenienza reciproca. La qualificazione in Champions, spiega Marco Juric su La Repubblica, cambierebbe gli equilibri economici del club e quindi anche il perimetro dentro cui discutere il nuovo accordo. In questo scenario, il campo pesa eccome. Dybala giocherà titolare anche a Verona dopo l'ottima prova nel derby: l'argentino sta bene e Gasperini è orientato a dargli di nuovo spazio dall'inizio. Il nodo è tutto lì: la Roma vuole capire quanto potrà spendere, Dybala vuole capire a quanto è disposto ad arrivare il club. E allora Verona, all'improvviso, diventa molto più di una partita di campionato: è l'ultima curva di una stagione e insieme la premessa della prossima. La Roma, nelle sue idee, metterà sul tavolo un rinnovo di un anno a cifre molto più basse rispetto all'attuale contratto: una base fissa tra i 2 e i 2,5 milioni, da alzare con bonus.