Dybala, gioiello da campione del mondo. Roma ai quarti

Da vent'anni, non c'è stagione in cui José Mourinho non abbia giocato una finale. O quasi. Solo nel biennio 2018-19 è rimasto senza, quello dell’esonero dallo United e dello sbarco al Tottenham, anni dimezzati, incompleti, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Per non ridurre drasticamente le possibilità di continuare in questo percorso virtuoso - ma sarebbe meglio dire mostruoso - il guru portoghese ha avuto però bisogno di un marziano. Per far fuori il Genoa, terzo in Serie Ba 6 punti dal Frosinone primo, e continuare il cammino in Coppa Italia, Mourinho ha dovuto chiedere una mano a Paulo Dybala. Un gol d'oro, come la medaglia Mondiale che l’argentino ha affidato (non è una donazione, diciamo che l'ha lasciata in custodia) all'archivio storico della Roma.