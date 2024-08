Dybala-Al Qadsiah, c’è l’accordo. Atteso il via libera dei giallorossi

Dopo giorni di pensieri, Paulo Dybala ha detto sì all’offerta dell‘Al-Qadsiah: 18 milioni più 2 di bonus e 8 di commissione agli agenti, scrive Marco Juric su La Repubblica. Al calciatore andranno 60 milioni di euro per tre anni. Ieri a Trigoria è andata in scena una riunione fiume tra i dirigenti del club giallorosso e l’entourage dell’argentino. Dal clima infuocato, racconta chi era presente. Come tutte le comunicazioni degli ultimi giorni tra la Roma e Dybala. Motivo della contesa l’offerta messa sul tavolo dagli arabi per l’acquisto del cartellino del calciatore. Dybala e il suo agente vorrebbero sapere a quanto ammonta, proprio perché balla una grossa fetta della famosa buonuscita. Più alto è il guadagno del club giallorosso, maggiore è la percentuale spettante al calciatore.