Due gol e tre punti contro lo Spezia. Ma Mourinho pensa a Zaniolo: “Resta qui”

Lo Special One non vuole nemmeno parlare del sostituto

"Per me Zaniolo rimane qui". José Mourinho è convinto che il futuro del 22 giallorosso alla fine del mercato di gennaio sarà ancora con la maglia della Roma, scrive Marco Juric su La Repubblica. Nonostante la voglia di andare via, comunicata alla società e allo stesso allenatore, che lo ha escluso dalla trasferta di La Spezia. Una partita che la Roma ha vinto comodamente 2-0 volando, almeno per una notte, al terzo posto in classifica insieme all’Inter.