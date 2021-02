Draghi risponde al laziale Lollobrigida: “Io so’ della Roma”. La Meloni: “Lasci stare, è di Tivoli”

Dopo Giuseppe Conte, c’è un altro presidente del consiglio che tifa Roma: Mario Draghi. E così il Governo è giallorosso ma non solo per il colore dei partiti. L’ex presidente della Banca Centrale Europea sarà di fatto il quarto Premier romanista. E a Palazzo Chigi comincia a farlo vedere. In questi giorni, infatti, tra i vari incontri con i partiti, scrive Claudia Tito su La Repubblica, c’è stato un siparietto divertente. Salutando la delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni, sulla porta il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida fa un’ultima battuta: “Io comunque sono della Lazio“. E chiude la porta. Draghi si alza, riapre la porta e gli risponde in romanesco: “Ma io so’ de la Roma“. E la Meloni: “Presidente, lo lasci stare. È di Tivoli”.