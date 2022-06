Dopo Matic Mourinho vuole Neves o Douglas Luiz

Ora il focus è su un giocatore di spessore internazionale che rafforzi ulteriormente la squadra. “L’Abraham del centrocampo”, semplificandola ma non troppo. I nomi più in vista attualmente sono due: Ruben Neves del Wolves e Douglas Luiz dell’Aston Villa. Ma l’occhio all’Italia è sempre vigile, non in alternativa ma in aggiunta. Frattesi come prima scelta, in attesa che il Sassuolo capisca che la Roma potrebbe essere l’unico interlocutore di questa estate.