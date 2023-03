Dopo l’espulsione a Cremona Mou spera nell’assoluzione e punta a esserci con la Juve

José Mourinho e la Roma aspettano e sperano nell’assoluzione. È atteso per oggi il verdetto sulla squalifica dell’allenatore portoghese dopo l’espulsione ricevuta a Cremona martedì scorso. L’obiettivo dichiarato è avere Mourinho in panchina contro la Juventus, per questo nella giornata di ieri il club giallorosso ha depositato in Corte d’Appello un ricorso d’urgenza per l’annullamento delle due giornate di squalifica. Difficile - sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - pensare ad un’assoluzione completa per il portoghese, alla luce delle “espressioni ed illazioni gravemente offensive” nei confronti di Serra nello spogliatoio. Più probabile uno sconto di una giornata, con Mourinho in panchina già contro il Sassuolo.