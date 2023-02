Dissapori, malintesi e frenesie di uno spogliatoio troppo italiano

Milioni di euro di ingaggi e di contratti vitalizi che non sono bastati a battere la Cremonese B. Mourinho mercoledì ha sbagliato tutto, scelte e approccio alla gara. Ma in campo vanno sempre i calciatori, e mercoledì ce n’erano tanti dello zoccolo duro. Quelli che da anni si sono presi i gradi di trascinatori e leader, incapaci però di fare quello in cui erano riusciti tutti quest’anno: non perdere contro la Cremonese.