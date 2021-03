Difesa da rinforzare: troppi gol e infortuni. In estate i rinforzi

Porterebbe alla Roma “Bonucci, Chiellini e Acerbi”. Leonardo Spinazzola, dal ritiro azzurro, gioca con le ipotesi irrealizzabili di mercato, mentre il club giallorosso ragiona su come rinforzare la difesa per la prossima stagione. Difesa che si alleggerirà dell’ingaggio (circa 2,5 milioni a stagione, più bonus) di Juan Jesus, in scadenza contrattuale il prossimo giugno. Ha un altro anno, arrivato grazie al rinnovo automatico legato a delle clausole, Fazio, anche lui fuori dai radar di Fonseca e comunque destinato a cercare un’altra destinazione la prossima estate. Un alleggerimento di ingaggi importanti, regalerà a Tiago Pinto un budget all’interno del quale muoversi per rinforzare un reparto che ha finora incassato ben 42 gol in campionato.