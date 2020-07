Difesa a tre anche a Brescia: “Dzeko è stanco”

L’Europa League è ancora lontana e non deve distrarre la Roma dalle priorità legate alla fine del campionato, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Il sorteggio ieri ha stabilito che sarà la vincente tra Wolverhampton e Olympiakos l’avversario dei giallorossi in caso di vittoria contro il Siviglia il 6 agosto alle ore 18.55 alla MSV Arena di Duisburg. E se sul mercato la Roma è concentrata sulla conferma di Chris Smalling, Paulo Fonseca si mostra proiettato esclusivamente alla gara di oggi a Brescia. E ai nodi di formazione. Incassata la squalifica di Mkhitaryan e di Cristante, il tecnico portoghese ha confermato in conferenza stampa lo schieramento a tre in difesa, oltre all’intenzione di non ricorrere a un numero eccessivo di cambi. “Dzeko è stanco”, ha detto in conferenza stampa. Pronto Kalinic.