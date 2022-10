Difende e segna: in Europa nessuno come Smalling

Per 'inglese nona presenza in campionato e terzo gol, sempre di testa, sempre prezioso

Difende come un mastino, imposta come un regista e, quando si sistema in area da rigore avversaria, segna come un attaccante. Nona presenza in campionato e terzo gol, sempre di testa, sempre prezioso. Impossibile trovare un centrale difensivo dello stesso livello e impatto di Chris Smalling nel nostro campionato. Con il Lecce il rigore di Dybala decide la sfida e porta tre punti a Mourinho, ma lo zampino del centrale giallorosso è ancora una volta determinante. Una risorsa inaspettata in questo inizio di stagione, punto di riferimento del reparto arretrato e freddo goleador sulle palle alte.