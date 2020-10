Diawara positivo. L’idea di Fonseca: staffetta tra i pali

È lo stesso Diawara ad annunciare, su Instagram, di essere risultato positivo al Covid-19. “Di rientro dalla nazionale ho effettuato il tampone“, spiega il centrocampista, reduce dagli impegni con la Guinea.

Amadou, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, che ha giocato contro Capo Verde, è asintomatico e dovrà ora entrare in quarantena.

Fonseca riprenderà nella giornata di oggi gli allenamenti, dopo il giro di tamponi precauzionale effettuato ieri, per la positività dei tre ragazzi delle giovanili. Domenica sera all’Olimpico arriverà il Benevento e poi i giallorossi alzeranno il sipario sull’Europa League. Il giovedì della prossima settimana, Dzeko e compagni voleranno a Berna per affrontare lo Young Boys.

E Fonseca dovrebbe cominciare ad alternare tra i pali Mirante — confermato in campionato — e Paulo Lopez — rispolverato e rimotivato per la coppa. Il portiere spagnolo è stato scavalcato dal collega, più tranquillo e preciso di lui, ma dovrà necessariamente ritrovare una continuità di rendimento, per riuscire quantomeno ad avere mercato tra la finestra di gennaio e la prossima estate.