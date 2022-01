Diawara apre, Tiago Pinto torna su Ndombele

Il centrocampista si è convinto davanti all'ennesima presa di posizione del club gialloosso

La svolta tanto attesa potrebbe esser arrivata ad un passo dal traguardo, costringendo Tiago Pinto ad un week end di lavoro senza sosta, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Dall’incontro avvenuto con l’agente di Amadou Diawara è emersa un’apertura del giocatore a lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Il calciatore si è convinto, davanti all’ennesima presa di posizione del club giallorosso: per lui spazio nello scacchiere di Mourinho non c’è, meglio allora valutare le offerte e rimettersi in gioco. Il problema è che finora quelle pervenute non sono state considerate soddisfacenti, o dal punto di vista sportivo (Fulham, Venezia e Cagliari), o sotto il profilo economico. Nessun rifiuto quindi a partire ma semplicemente l’ attesa dell’offerta giusta. Tra gli elementi meno utilizzati da Mourinho in questa prima metà della stagione, la possibile partenza del guineano potrebbe così permettere alla Roma di affondare il colpo per il tanto atteso regista last-minute, che José Mourinho attende sin dall’estate, quando naufragò la trattativa con l’Arsenal per Xhaka. Con Kamara del Marsiglia ormai sfumato, le attenzioni di Tiago Pinto tornerebbero su Tanguy Ndombele: il Psg non riesce a fargli spazio, ancora nessun accordo col Tottenham.