Tutto si deciderà domani mattina a via Rossellini a Milano, sede della Lega Serie A. È qui che sarà messa l’ultima parola sul giorno e l’ora in cui giocare Roma-Lazio. La possibilità di giocare lunedì resta sul tavolo, ma la decisione finale spetta alla Lega Serie A. Che martedì mattina comunicherà date e orari di tutta la 37esima giornata di campionato. Il punto, infatti, non è soltanto Roma-Lazio ma tutto quello che il derby si porterebbe dietro. L’orientamento della Lega, al momento, pende più verso uno spostamento di orario che verso uno spostamento di giorno. Tradotto: derby confermato domenica 17 maggio, ma alle 12.30. Il lunedì, inoltre, aprirebbe un problema più ampio. Perché nelle ultime due giornate la Lega applica il principio della contemporaneità: le squadre in corsa per gli stessi obiettivi devono giocare allo stesso orario.
La Repubblica
Derby, ultima parola alla Lega. Lo spostamento di orario è la soluzione più probabile
Se il derby venisse spostato al lunedì, la Lega dovrebbe quindi valutare lo spostamento in contemporanea anche delle altre partite legate alla corsa Champions. Insieme a Roma-Lazio dovrebbero giocarsi Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Milan-Genoa. A queste - sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - potrebbe aggiungersi anche Napoli-Pisa, ma solo in caso di sconfitta del Napoli contro il Bologna questa sera. Bisognerebbe intervenire anche sull’ordine pubblico di Torino, Como, Milano e forse Napoli. È questo il nodo principale per la Lega. La scelta, quindi, è tra due soluzioni. Accogliere l’invito del questore e spostare il derby al lunedì, trascinando con sé i disagi di un giorno lavorativo per mezza Italia. Oppure lasciare Roma-Lazio alla domenica, anticipandola alle 12.30 per lasciare un cuscinetto gestibile di un paio d’ore tra il fischio finale del derby e il primo servizio della finale del torneo di tennis. Al momento è questa la strada più probabile.
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