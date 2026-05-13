"Nel 2027 la finale degli Internazionali di tennis è il 16 maggio — afferma Daniele Testoni, 48 anni, il titolare del bar Pallotta —, se lo so io che faccio il barista, la domanda che mi pongo è una sola: ma questi della Lega calcio, sono del mestiere?" Fa ricorso all’ironia il proprietario del Caffè aperto dal 1820 sul piazzale di Ponte Milvio. Ma il concetto - si legge su 'La Repubblica' - è condiviso da molti suoi colleghi. Nel giorno in cui è finalmente arrivata la decisione della prefettura sulla data del derby Roma-Lazio, i residenti e i commercianti di Ponte Milvio e del Flaminio accolgono la notizia con una raffica di proteste nei confronti della Lega calcio. La stracittadina in notturna scontenta soprattutto i residenti, i più intimoriti dagli eventuali problemi di ordine pubblico. Dario Pallotta, 73 anni, dietro al bancone della tabaccheria di famiglia tuona: "Chi ha gestito i calendari della Serie A andrebbe licenziato. Il derby giocato di sera fa paura, ma per fortuna non mi riguarda: alle 20 chiudo e vado a casa".

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Pallotta teme di dover assistere ancora alle scene che si sono viste il 13 aprile 2025, quando un gruppo di circa 100 tifosi giallorossi ha tentato di entrare in contatto con i rivali, radunati in piazza di Ponte Milvio, attaccando da piazzale Cardinal Consalvi. "Io penso che avrebbero fatto meglio a far giocare il derby in un orario più sicuro — afferma Maria Teresa Terriaca, 78 anni, insegnante della scuola Leopardi ormai in pensione, residente in viale Pinturicchio — l’anno scorso ci siamo spaventati moltissimo, mio figlio era terrorizzato — insiste — quando c’è il derby per noi scatta il coprifuoco e anche lunedì ci chiuderemo in casa, sperando che non succeda nulla". Alla pizzeria al taglio Il Derby, in piazza Mancini, non sono preoccupati: "Siamo aperti da 32 anni, noi lavoriamo tranquilli, perché i tifosi ci rispettano e la piazza è vigilata. Certo, c'è sempre un po' di apprensione".