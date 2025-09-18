Derby Lazio-Roma, sicurezza: arrivano gli ultrà stranieri

Inizia il conto alla rovescia per il derby Lazio-Roma in programma domenica alle 12.30. Già da domani le tifoserie, specie quella laziale, potrebbero entrare nelle curve per iniziare i lavori di allestimento delle scenografie. La Digos monitora l’arrivo dei rappresentanti delle tifoserie straniere che saranno ospiti sia in curva Nord che in curva Sud. Gli investigatori - sottolinea 'La Repubblica' - studiano i nominativi dei tifosi che hanno acquistato il biglietto e riscontrano i dati analizzando le liste passeggeri in arrivo negli aeroporti. Tra le fila degli ultrà giallorossi ci saranno gli ultrà franchisti dell’Atletico Madrid (Frente Atletico), i greci del Panathinaikos (Gate 13) e i croati (Bad Blue Boys) della Dinamo Zagabria. In curva Nord, radunati dietro lo striscione degli Ultras Lazio, ci sarà come al solito una folta rappresentanza estera: gli hooligan del West Ham, gli Shark del Wisla Cracovia, probabilmente i tedeschi del Lokomotive Lipsia e i bulgari del Levski Sofia.