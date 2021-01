Derby da dimenticare. Ibanez, la prima è flop. Tifosi delusi sui social

Non è bastata la carica dei tifosi, che hanno invaso Trigoria: la Roma sprofonda contro la Lazio perdendo il primo derby ai tempi della pandemia. E non conserverà un bel ricordo della serata uno dei debuttanti e, soprattutto, uno dei più deludenti. Roger Ibanez voleva la maglia da titolare e ha lavorato bene negli ultimi giorni, convincendo Fonseca della sua affidabilità. Ma ieri sera, in campo, è stata tutta un’altra storia e il brasiliano verrà ricordato come una delusione. Disastroso sul primo gol della Lazio, male nell’azione che ha portato al secondo centro. Fonseca dovrà lavorare sul perché di questi crolli, di baratri emotivi che rischiano di condizionare la stagione.

Sul fronte mercato, fanno invece sognare i tifosi i rumors legati a un possibile sbarco nella capitale del “Papu” Gomez. In totale rotta con l’Atalanta, l’argentino tramite il suo manager ha sondato il terreno con il club di Trigoria qualche settimana fa. Tutto rinviato all’arrivo di Tiago Pinto che, adesso, può seguire in prima persona la vicenda. I bergamaschi chiedono per l’attaccante trentaduenne una quindicina di milioni totali, scrive Francesca Ferrazza su la Repubblica, per un’operazione che potrebbe prevedere la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto, stesse modalità con cui sono arrivati Mancini e Cristante.