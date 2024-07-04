Anche la Roma osserva il mercato del 'free agent' ancora impegnato in Germania. Come riporta Marco Juric su 'La Repubblica', tra chi ha fatto delle avances a Memphis Depay c'è anche la Roma. L'attaccante olandese si è svincolato a fine giugno dal contratto con l’Atletico Madrid e adesso è alla ricerca di una nuova squadra. I giallorossi nelle ultime ore hanno chiesto informazioni all’entourage del calciatore per capire la disponibilità dell’olandese a venire in Italia. Siamo ancora al livello di sondaggi per il 30enne olandese ma l’interesse è vivo. Su di lui c’è anche il Milan che, in attesa di capire se ci saranno degli sviluppi sul fronte Joshua Zirkzee, si sta cautelando e lavora anche sulla pista olandese. I rossoneri offrirebbero il palcoscenico della Champions League ma la centralità che avrebbe Depay a Roma, difficilmente gli verrebbe garantita a Milanello. I giallorossi stanno iniziando a lavorare per convincere il calciatore a vestire il giallorosso.

Sempre sul fronte attacco la Roma ha messo gli occhi su Alexander Sorloth, classe 1995 di proprietà del Villarreal. I giallorossi sono tra le squadre interessate al norvegese e la dirigenza ha già contattato i castellani avanzando un’offerta. Proposta ritenuta troppo bassa dal club spagnolo che per il 28enne chiede almeno 35 milioni di euro. Cifra molto vicina alla clausola rescissoria (da 38) ma molto lontana dalla disponibilità attuale della Roma. Ma i paletti fair play finanziario incombono anche per il Sottomarino Giallo. Ghisolfi ragiona su come migliorare l’offerta e i dialoghi tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni.