Debutto con la Viola, poi derby alla sesta. Oggi il Montecatini

Un avvio forte in una partita storicamente complicata per i colori giallorossi

L’esordio stagionale della prima Roma di Mourinho sarà all’Olimpico — probabilmente aperto con la capienza ridotta — contro la Fiorentina, nel weekend del 22 agosto. Un avvio forte, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, in una partita storicamente complicata per i colori giallorossi, anche se poi il calendario sembra essere abbastanza in discesa: Salernitana, Sassuolo, Verona e Udinese, gli impegni prima del derby, che cadrà alla sesta giornata, il 26 settembre. Pinto conferma gli indizi che sembrano portare alla conferma in giallorosso di Edin Dzeko. “È motivato e sta bene fisicamente. Mourinho carica tutti i giocatori ma ha un rapporto speciale con Dzeko. Speriamo che possa essere importante per noi come lo è stato già nelle altre stagioni".