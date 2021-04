De Rossi in ospedale: “Ho la polmonite, sono quasi svenuto”

L’ennesima prova che il Covid non fa distinzioni arriva dal mondo sportivo romano. Come riporta Francesca Ferrazza sull’edizione romana di Repubblica Daniele De Rossi e Gaia Lucariello, moglie dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, sono ricoverati allo Spallanzani per il peggioramento delle loro condizioni di salute legate al virus. “Per quanto riguarda De Rossi siamo ottimisti, è in buone condizioni – la rassicurazione del direttore sanitario Francesco Vaia – è stato ricoverato per una polmonite, ma il decorso clinico è buono”. Inverso il percorso della signora Inzaghi, positiva- sintomatica. Nelle ultime ore un peggioramento della tosse, con sospetta polmonite, hanno portato al ricovero della donna.

A raccontare la sua storia è stato proprio De Rossi, attraverso un audio mandato a degli amici che ha fatto rapidamente il giro d’Italia. Stessa cosa per quanto riguarda una sua foto con la mascherina dell’ossigeno, inviata a persone di fiducia e subito finita sui social: “Sono venuto perché avevo troppi sintomi che peggioravano. Ho una polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo ma c’è. Non è uno stadio al limite, ma neanche un Covid da curare a domicilio”. A casa lo aspetta la moglie, l’attrice Sarah Felberbaum, insieme ai tre figli Gaia ( avuta da una precedente relazione), Olivia e Noah. Preoccupato per la moglie anche Simone Inzaghi, a casa con i due figli maschi piccoli, Lorenzo e Andrea..