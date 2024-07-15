La lista degli attaccanti sondati dalla Roma nell'ultimo mese è lunghissima. Da Omorodion a Mikautadze, passando per Depay, Denkey, Weghorst ed En-Nesyri, dall'ufficio di Ghisolfi sono passate tantissime schede e altrettante telefonate, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ma c'è un nome che è in vantaggio sugli altri, almeno nei pensieri di Daniele De Rossi: Alexander Sorloth, punta norvegese di proprietà del Villarreal. È lui la prima scelta, in attesa che il club spagnolo abbassi le pretese economiche per il suo cartellino. Perché l'asticella è ancora molto alta: 35 milioni base d'asta per il suo attaccante. Tre in meno della clausola rescissoria (38 milioni). Un modo neanche troppo velato per dire: "Pagatecelo". Ma la spada di Damocle del fip pende sulla testa (anche) del Villarreal, sempre molto attento all'equilibrio tra costi e ricavi. Pagato 10 milioni di euro dal Lipsia nell'estate del 2023, Sorloth per il club spagnolo rappresenta una grande plusvalenza da poter mettere a bilancio. Anche a 25-30 milioni, il prezzo per cui la Roma si siederebbe al tavolo della trattativa. Serve però che Submarino Amarillo apra ufficialmente alla cessione per poter presentare una prima offerta.