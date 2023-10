Davanti ancora Lukaku: “No al turnover totale perché vogliamo vincere”

In tempi così di magra c’è poco spazio per i calcoli in casa Roma, scrive Marco Juric su La Repubblica. Vincere aiuta a vincere e il primo posto nel girone di Europa League eviterebbe due partite europee a cavallo di febbraio. 180’ in meno che per una rosa corta e sempre sul filo degli infortuni sono una manna da cogliere al volo. Quindi, che l’avversario si chiami Servette, come questa sera o Cagliari, come domenica, la Roma ha un solo risultato a disposizione. La vittoria.