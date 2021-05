Darboe e Dzeko, Mou può ripartire dall’usato sicuro

Fonseca ha messo in mostra il meglio della rosa. Edin: “La società ha preso il miglior tecnico possibile”

Giorno di relax per la proprietà dopo la vittoria nel derby per 2 a 0. Dan e Ryan Friedkin hanno assistito alla finale maschile degli Internazionali di Tennis fra Djokovic e Nadal al Foro Italico. Come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, la vittoria per 2-0 contro la Lazio, regala sul finale una gioia ai romanisti e anticipa di una giornata la chiusura di un campionato tribolato, deludente e pieno di rimpianti. Fonseca aveva gli occhi lucidi domenica sera all’Olimpico, elegante e talmente professionale da aver già avviato qualche prova per il futuro, per quel Mourinho che sotto a uno dei post su Instagram del club di Trigoria, ha fatto i complimenti al collega di cui tra poco prenderà il posto. "José sa che io sono qui per aiutarlo, se ha bisogno di un mio consiglio, io sono qui per dargli una mano". Fonseca è consapevole che le ultime gare della sua squadra si sono trasformate in una vetrina in cui mostrare quello che si può tenere e quello che va assolutamente cambiato. Il passaggio al 4-2-3-1, oppure l’utilizzo con continuità di Darboe che è stata la vera sorpresa delle ultime partite. Il mediano è il simbolo di quanto di buono troverà Mourinho così come lo è Edin Dzeko. Quindici anni di più rispetto al giovane collega, eppure ancora un attaccante capace di fare la differenza. Il bosniaco ha ancora un anno di contratto e come sempre è con le valigie pronte. Chissà se Mourinho vorrà ancora puntare su di lui. I Friedkin sembrano siano innamorati del giocatore ma la decisione finale spetta a Mourinho. Chissà se vorrà ripartire ancora una volta dal numero 9.