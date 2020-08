Dal Siviglia al nuovo patron. Il futuro tutto in venti giorni

Dalla gara decisiva contro il Siviglia, al passaggio societario, passando per una ristrutturazione dirigenziale quanto mai necessaria. Davanti abbiamo due settimane, venti giorni, in cui si capiranno meglio i contorni del futuro del club di Trigoria, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. E il campo avrà dato i suoi verdetti sportivi finali.

Paulo Fonseca sta preparando la gara unica dell’ottavo d’Europa League, che si disputerà giovedì a Duisburg. Il tecnico è infastidito per non poter avere a disposizione Chris Smalling, il difensore migliore attualmente in rosa. Ci sarà Pellegrini, che si è allenato ieri con la mascherina costruita su misura per consentirgli di giocare protetto dopo l’intervento al setto nasale.

Giorni strainfuocati anche per quanto riguarda il futuro societario. Dan Friedkin e il suo gruppo sono di nuovo vicinissimi all’acquisizione del pacchetto di maggioranza, dopo il raffreddamento dei rapporti con James Pallotta legati al naufragio della prima trattativa sulla linea del traguardo. L’imprenditore texano sta per mettere nero su bianco l’ultima offerta, su una base di circa 600 milioni, alzando il tentativo precedente che si aggirava su una cifra di circa 490 milioni. C’è chi sarebbe pronto a scommettere sua una felice conclusione della trattativa entro Ferragosto, anche se, sullo sfondo, resta un’altra ipotesi legata a un possibile acquirente. Fahad Al-Baker, imprenditore del Kuwait, non legato al fondo sovrano, ha fatto sapere tramite Twitter — modalità apparsa un po’ anomala — di aver presentato un’offerta a Pallotta.