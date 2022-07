Da zero a 10, la rivincita della fantasia

Paulo ha bisogno di giocare con gioia per poterla trasmettere e la sua gioia è avere il calore attorno, essere circondato d’affetto e soprattutto avere qualcuno dei cui occhi si fida. Alla Juventus non sempre è successo. Soltanto Sarri ha saputo guardargli dentro. Ragazzo sensibile Dybala, a tratti vulnerabile e spesso diffidente. Non è uno come gli altri.