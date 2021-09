“Da tristi a motivati” Mourinho tra slogan e stoccate a Calafiori

Le parole sul terzino: "Ragazzo valido, ma ha 19 anni e poche partite in Serie A. Ha bisogno di tempo per diventare giocatore maturo"

“Trasformare la tristezza in motivazione". Lo slogan scelto da Mourinho per analizzare il post sconfitta di Verona e il pre Udinese è diventato in breve tempo virale, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Ma la Roma, per lo Special One, non ha una rosa competitiva allo stesso modo in tutte le sue alternative e quindi non fa troppo effetto quando boccia, di fatto, Calafiori: “Ragazzo valido, ma ha 19 anni e poche partite in Serie A. Ha bisogno di tempo per diventare giocatore maturo". Intanto ha ribadito che la sua coppia di centrocampo è composta da Cristante e Veretout: “In altre posizioni possiamo permetterci di cambiare, lì è un po’ più difficile". Il primo ko stagionale ha lasciato i segni, stasera la Roma proverà a riprendere la marcia interrotta a Verona, pensando inevitabilmente anche al derby di domenica sera. Sono nel frattempo cominciate ieri le vaccinazioni all’Olimpico e proseguiranno oggi. L’hub è stato posizionato a Piazza del Foro Italico, mentre oggi sarà a Viale delle Olimpiadi.