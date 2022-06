Da Douglas Luiz a Bissouma: Tiago Pinto va a caccia del centrocampista perfetto

È arrivato il momento di rivoluzionare il reparto per il quale Mourinho aspetta da un anno, precisamente dalla richiesta a gran voce di un regista

Un difensore abile nel giocare il pallone, un esterno in grado di mettere in dubbio la titolarità di Karsdorp e un esterno offensivo, pronto a prendere il posto del partente Carles Pérez. Ma non c’è alcun dubbio: il fulcro del mercato estivo della Roma sarà il centrocampo scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Ma se parliamo di “regista”, sbagliamo nel fornire il giusto identikit del giocatore cercato da Tiago Pinto: nel mirino un calciatore universale, in grado di costruire il gioco, ma presentando doti fisiche e di cambio passo importanti. In tale senso, sono diversi i profili monitorati dalla squadra mercato. La certezza in mezzo al campo si chiama Bryan Cristante, attorno al quale bisognerà ricostruire un reparto quasi da zero. Bove rimarrà ed entrerà nelle rotazioni, Sergio Oliveira può tornare, a patto che il riscatto dal Porto non comporti una spesa a due cifre, ma i tifosi sognano il nome di in grado di infiammare l’estate giallorossa.

Un profilo che continua a piacere tanto a Tiago Pinto è quello di Douglas Luiz, il 24enne brasiliano dell’Aston Villa, sondato già nella scorsa estate. L’arrivo di Kamara dal Marsiglia (vecchio obiettivo della Roma nelle ultime finestre di calciomercato) può dare il via libera alla sua partenza: la quotazione non è bassa però, molto vicina ai 30 milioni di euro. Rimanendo in Premer League, da monitorare il profilo di Yves Bissouma, talentuoso mediano del Brighton, finito nei guai un anno fa quando fu arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Sullo sfondo il nome di Xeka.