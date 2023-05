Da Abraham a ElSha: la finale con il Siviglia è un rebus per Mou

Nascosta da occhi indiscreti, continua la preparazione della Roma per la finale di Europa League di mercoledì, scrive Marco Juric su La Repubblica. Gli unici ancora convalescenti sono Dybala e Spinazzola. L'argentino sente sempre meno dolore alla caviglia. Sarà della partita, ma con poche speranze di vederlo dal primo minuto. La stessa condizione del terzino sinistro. Acciacchi che pongono in rampa di lancio El Shaarawy, pienamente recuperato e pronto per una maglia da titolare contro il Siviglia. Sette gol nel 2023 sono un bottino a cui Mourinho non vuole rinunciare nella partita più importante della stagione. E su due evidenti carenze della rosa si basano i ballottaggi nella testa dello Special One: Abraham-Belotti e Ibanez-Llorente. Il peso dell'attacco contro il Siviglia probabilmente sarà sulle spalle dell'inglese, assistito da Pellegrini.