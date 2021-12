Cosa ci insegna il campionato

A Bergamo per la Roma è arrivato il grande risultato: un momento da non dimenticare che ha smentito le voci di uno Special One bollito

Redazione

Quest’anno il campionato è particolarmente avvincente perché, settimana dopo settimana, continua a contraddirsi, scrive Paolo Condò su La Repubblica. Una stagione ricca di brutte figure per chi cerca di prevedere gli andamenti delle varie squadre, l’analisi a posteriori è sempre ovvia, “Non poteva che finire così“, salvo aver sostenuto l’esatto contrario soltanto due partite prima. José Mourinho ha tenuto sabato a Bergamo una lezione di calcio infilando la Roma più energetica della sua gestione. Il risultato, non era atteso: soltanto una settimana prima la squadra di Gian Piero Gasperini era sembrata l’alternativa più credibile alla favorita Inter. Mentre si discuteva di lui, anche sollecitati da alcune prove deludenti, lo Special One lavorava. Un lavoro tattico esemplificato dal pressing che ha impedito all’Atalanta qualsiasi passaggio tranquillo, e un lavoro psicologico sulle sue stelle inconsapevoli, sfiduciate o ancora work in progress.